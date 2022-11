Stramaccioni: "Dybala lo vorrei sempre. Grande operazione della Roma"

RADIO RAI - "Ho una stima enorme, Dybala è un giocatore che mi piace tantissimo, ma con una particolare collocazione tattica. Probabilmente nelle valutazioni dell'Inter, con riferimento al parco attaccanti che prevedeva Lautaro, Dzeko, Correa, Lukaku, sono state fatte valutazioni differenti. Io, nel mio parco attaccanti, lo avrei voluto, soprattutto pensando ai tre fronti, perché è un giocatore con una duttilità e un talento enormi. Inoltre era un giocatore libero. Ritengo che la formula adottata da Thiago Pinto, che prevede per il giocatore di andar via a una determinata cifra, sia intelligente per tutte le parti. Penso che la Roma abbia fatto una grande operazione". Così Andrea Stramaccioni, a Radio Anch'io lo sport, in onda sull'emittente radiofonica.