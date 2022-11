Stadio Roma, Bonessio (pres. commissione Sport Roma): "Questa è la volta buona"

Ferdinando Bonessio, Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, è intervenuto nella trasmissione “La repubblica del Gabbiano”: «A differenza del vecchio progetto sullo stadio della Roma che presentava dei vincoli e delle problematiche, in questo caso parliamo di terreni che possono essere utilizzati. Quindi questa è la volta buona. Sarà un’opera importante per tutta la città, non solo per la Roma. Ci sono ancora dei dettagli tecnici da sistemare, ma si tratta di problematiche risolvibili».

Ancora Bonessio: «Oltre alle dichiarazioni a mezzo stampa non vi è stata una produzione di un piano di fattibilità. Gli uffici si esprimono su progetti di natura economico finanziaria e tecnica che includa tutta la questione della viabilità».

(PlayRoma)