Spal, Esposito: "De Rossi un mio idolo, vorrei dare sempre qualcosa in più per lui"

Il capitano della SPAL, Salvatore Esposito, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della federazione dal ritiro della Nazionale Under 21 in partenza per Ancona, dove sabato è in programma il test contro la Germania. Tra i temi trattati anche il rapporto con il suo attuale allenatore di club, Daniele De Rossi.

Queste le sue dichiarazioni sull'ex capitano della Roma:

"Con De Rossi ho avuto sempre un grande rapporto, è sempre stato un mio idolo. Per me è una responsabilità in più averlo come allenatore, perché oltre a fare bene per me e per la Spal devo fare bene anche per lui, che è una persona che mi aiuta tanto e mi dà tanto. Per Daniele vorrei sempre dare qualcosa in più, ma è una cosa che non parte solo da me. È una persona che si fa voler bene, un allenatore preparato: un esempio".

(figc.it)

