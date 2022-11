Spal, De Rossi. "Ho guardato il derby e la coreografia. L'amore con i tifosi della Roma è reciproco"

HELBIZ LIVE - Daniele De Rossi, allenatore della Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla piattaforma streaming nel corso della trasmissione "Extra Time". Tra i vari temi trattati, l'ex centrocampista della Roma ha parlato del derby e dell'amore per i tifosi giallorossi. Ecco uno stralcio delle sue parole: "Ho guardato il derby e la coreografia. Guardo la curva e ci sono bandiere con il mio volto e numero. Non pensassero che non li guardo. Il nostro amore è reciproco".