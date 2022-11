Sassuolo, Pinamonti insulta l'addetto al controllo antidoping: l'attaccante patteggia 20 giorni di stop

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, è stato sospeso per venti giorni dopo aver patteggiato con la Procura Antidoping di Nado Italia. Il centravanti è stato sanzionato a causa di alcuni insulti rivolti nei confronti dell'addetto al controllo antidoping dopo la gara contro l'Atalanta dello scorso 15 ottobre. Deferito per 'comportamento irriguardoso', il ventitreenne dovrà rimanere fermo per 20 giorni e la squalifica partirà oggi, per poi terminare il 10 dicembre. Pinamonti quindi sarà regolarmente in campo alla ripresa del campionato.

(Adnkronos)