Sabatini: "Errore grave di Karsdorp nel non presentarsi. La Roma gioca male ma resta sempre in partita"

SKY SPORT - All'interno della trasmissione "Sky Calcio Club", ieri sera è intervenuto Walter Sabatini commentando anche la vicenda Karsdorp che ieri non era presente alla ripresa degli allenamenti: "Karsdorp ha fatto un errore grave a non presentarsi in ritiro, un calciatore deve seguire le regole del gruppo - ha spiegato l'ex ds della Salernitana -. Sarà un po’ contrariato, ma non ha diritto di sottrarsi alle regole. Mi sarei trovato in difficoltà a gestire una situazione del genere, non tanto per il mercato ma per questioni professionali e umane".

Quindi Sabatini ha commentato la prima parte di stagione dei giallorossi: "La Roma gioca male, ma non consegna mai le partite e questo è nella mentalità di Mourinho. Restano sempre nella partita con l’opportunità di fare risultato anche a tempo scaduto".