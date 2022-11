Roma-Lazio: le iniziative dei club in città prima del derby per promuovere il fair play (FOTO)

Roma e Lazio insieme per trasmettere un messaggio di fair play agli studenti della capitale. Nel periodo di avvicinamento al derby, infatti, le due squadre romane hanno aderito a numerose iniziative per educare e responsabilizzare i ragazzi in merito a materie socialmente rilevanti.

Questo il comunicato integrale sul tema della società giallorossa:

In vista del derby della Capitale del 6 novembre, il Club ha realizzato una serie di attività sul territorio, volte a sensibilizzare i giovani rispetto a tematiche socialmente rilevanti e a veicolare, in collaborazione con la Lazio, un messaggio di fair play agli studenti della Città.

Nell’ambito del progetto “A scuola di tifo”, intitolato alla memoria di Willy Monteiro Duarte, Vincent Candela e Dario Marcolin si sono recati ieri presso l’ITIS Giuseppe Armellini, istituto superiore della Capitale: gli ex calciatori di Roma e Lazio hanno incontrato i ragazzi del Liceo e li hanno spronati a contrastare il fenomeno del bullismo. All’evento ha preso parte Monica Lucarelli, Assessore alle Pari Opportunità con delega alla Sicurezza di Roma Capitale.

I ragazzi sono giunti all’appuntamento al culmine di una serie di incontri condotti da un team di psicologi, che li hanno esortati a riflettere sulla piaga del bullismo.

Nella stessa giornata Roma e Fondazione SS Lazio 1900 hanno dato vita a una giornata di sport a cui hanno preso parte i ragazzi dell’ASD Disabili 2000 e dell’ASD Roma Calcio Amputati: l’evento, supportato da Roma Capitale, si è svolto presso il campo del Cinecittà Bettini, alla presenza della sorella di Antonio De Falchi, Anna De Falchi, e del nipote Massimiliano, in rappresentanza della famiglia del tifoso giallorosso brutalmente assassinato a Milano il 4 giugno 1989.

Lunedì è stato il Footvolley a farsi veicolo di fair play: nel Centro Sportivo Eschilo 2, Aldair, Tonetto, Oddo e Cesar si sono confrontati con due specialisti della disciplina, Federico Iacopucci e Alain Faccini, grazie alla collaborazione di PlayFootVolley. L’attività è servita inoltre a dare supporto alla Casa Famiglia Andrea Tudisco.

La scorsa settimana ha preso invece forma il progetto “A Scuola di Derby”: tra il 25 e il 28 ottobre il Club ha realizzato incontri con diverse realtà presenti sul territorio, al fine di diffondere la storia e la tradizione romanista. Al Fan Club di Garbatella e a Testaccio è intervenuto Vincent Candela, mentre Marco Conidi e Antonio Giuliani hanno fatto visita in alcune scuole e ASD della Capitale.

(asroma.com)

