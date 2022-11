Rick Karsdorp non ha risposto alla convocazione della Roma, tornata ad allenarsi in vista della tournée in Giappone in programma dal 22 al 29 novembre. Secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, l'olandese non ha preso parte alla ripresa degli allenamenti per i quali era stato regolarmente convocato da Mourinho. Ora la decisione della sua partenza per il Giappone, o di eventuali sanzioni, spetterà a tecnico e dirigenza.

(gianlucadimarzio.com)

