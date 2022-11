Roma-Betis: Al termine del match Mou è andato da Guardado negli spogliatoi per avere la sua maglia

"Guardado, voglio la tua maglia", sarebbero queste le parole pronunciate da Josè Mourinho al termine del match tra Roma e Betis disputato lo scorso 6 ottobre.

"La partita è finita, (Mourinho) è venuto a cercarmi per chiedermi la maglia. È venuto negli spogliatoi, stavo uscendo e ho sentito il grido di: 'Andrés', 'Guardado', mi sono girato ed era Mourinho , mi ha detto: 'Puoi darmi la tua maglietta' e io ho detto: 'Certo, mister, un onore' ", ha dichiarato Guardado in un'intervista rilasciata a Star + "Questo tipo di cose sono quelle che rimangono per sempre. Questi sono i miei trofei, sono i regali da parte della gente del calcio che ha seguito da vicino la mia carriera. Ho affrontato Mourinho molte volte qui nel campionato spagnolo, il fatto che rispetti la mia carriera e che apprezzi ' il giocatore che sono riuscito a diventare ha un valore inestimabile". Ha aggiunto il centrocampista messicano.

(marca.com)

