Ounas: "Pentito del trasferimento al Napoli, sarei dovuto andare alla Roma"

LAVOIXDUNORD.FR - Adam Ounas, calciatore del Lille, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al sito francese. L'algerino è tornato a parlare della sua parentesi in Italia, dove ha vestito le maglie di Napoli e Crotone, e ha rivelato un interessante retroscena di mercato sul suo approdo nel nostro Paese e sulla possibilità di venire alla Roma: "Con il senno di poi, non avrei dovuto firmato con il Napoli. Sarei dovuto rimanere al Bordeaux o avrei accettato l'offerta della Roma, che mi voleva per il dopo Salah. Le scelte durante la carriera sono importanti e io ne ho fatto una brutta. Crotone mi ha aperto gli occhi, mia moglie mi ha detto di svegliarmi in quel momento. Oggi sono felice di essere tornato in Francia con la mia famiglia".

