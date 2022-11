Come appreso dal quotidiano, l'ex calciatore giallorosso per la stagione 2003-2004, ed ex nazionale norvegese John Carew, mercoledì è stato condannato a 14 mesi di carcere nel suo paese per evasione fiscale L'ex attaccante è stato sanzionato per aver evaso 5,4 milioni di euro di tasse. È stato anche multato di 52.000 euro.

(lequipe.fr)

