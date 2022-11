Nasce "Giallorosse": il podcast dedicato alla Roma Femminile de 'Il Romanista' e 'Salida Lavolpiana'

Dalla collaborazione tra "Il Romanista" e "Salida Lavolpiana" nasce "Giallorosse", il primo podcast interamente dedicato alla Roma Femminile a cura di Leonardo Frenquelli e Carlo Cimini. Una serie di appuntamenti settimanali fruibile sulle maggiori piattaforme streaming – come Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Spreaker - che accompagnerà la squadra di Spugna per tutta la stagione tra le ambizioni di titolo in Serie A e la costante crescita nella prima storia avventura in Champions League con storie, approfondimenti e interventi degli esperti del settore del calcio femminile.

Il primo episodio è online e tratta il trionfo di Bartoli e compagne nel pomeriggio del 5 novembre, il giorno della storica vittoria in Supercoppa Italiana ai rigori contro la Juventus di Montemurro al Tardini. Nel finale il contributo di Ylenia dell'AS Roma Women Fan Club che era presente sugli spalti di Parma

