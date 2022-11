Mourinho, dalla Spagna: Karsdorp nel club dei "traditori". L'olandese come Casillas, Hazard, i raccattapalle dello United e il parrucchiere

EL MUNDO - Il terzino destro della Roma Rick Karsdorp è appena entrato a far parte del ristretto club di "ratti" e "traditori" di José Mourinho, che comprendeva già, tra gli altri, Iker Casillas, Eden Hazard, Cesc Fabregas, Pedro, Shaw, gli United ballboys (i raccattapalle del Manchester, ndr) e persino il suo parrucchiere.

Anche se la Roma non paga i traditori, Mourinho non può farne a meno quando vengono male. Ora è stata la volta dell'olandese Rick Karsdrop, che dopo essere stato additato dal tecnico portoghese come il maggior responsabile dei mali della squadra, è dovuto fuggire nel suo paese, dopo essere stato vessato dai tifosi sotto la propria abitazione .[...]

Mourinho di solito ripete questa procedura quasi alla lettera in tutte le sue avventure. Cambia solo il tipo di tradimento, che va dallo scarso impegno alle fughe di notizie verso la stampa. Durante la sua permanenza al Tottenham è trapelato che le sue sessioni erano "noiose e prevedibili" per i giocatori. Il portoghese si è vendicato assicurando che i suoi metodi erano "insormontabili", e ha iniziato a cercare "topi" negli spogliatoi, senza riuscire a trovarli. Poi ha additato per il pessimo rendimento il francese Ndombelé, che ha accusato di “nascondersi” nelle partite.

Al Real Madrid iniziò anche una disperata ricerca al termine del suo stage, nel 2013, come rivelerà l'ex portiere Dudek con quella famosa frase che il portoghese ha rilasciato negli spogliatoi: "Dov'è quel topo? Sei tu, Granero ?". Alla fine Casillas l' ha pagata : "Toccava a me (...) pensavo di essere io la talpa", racconterà l'ex portiere. [...]

Alla sua seconda parentesi al Chelsea, nel 2015-16, succede lo stesso, condizionato anche dagli scarsi risultati. Dopo aver perso inaspettatamente contro il Leicester, ha detto ai media che alcuni giocatori lo stavano "tradendo" e, sebbene non abbia fatto nomi, ha subito lasciato cadere indizi che puntavano direttamente a Cesc Fabregas, Pedro ed Eden Hazard. Proprio di quest'ultimo, dopo aver firmato per il Real, ha continuato a mettere in discussione la sua professionalità: "È un giocatore incredibile con una formazione scadente. Puoi solo immaginare cosa potrebbe essere con un atteggiamento super professionale".

Un altro giorno si è lamentato del fatto che un giocatore avesse fatto trapelare la formazione che avrebbe messo prima di una partita di Champions League contro il Porto, ma non ai media, direttamente all'avversario. Mourinho ha confessato di essere rimasto stupito che un vecchio contatto del club portoghese sapesse dell'undici prima della partita.

Più tardi, al Manchester United, di nuovo la stessa storia. Che un giocatore aveva fatto trapelare la formazione in una partita contro il Chelsea tre ore prima dell'inizio. Lì ha anche accusato giocatori di tradimento per prestazioni scadenti, come Luke Shaw. [...]

Allo United finirono per accusare anche i raccattapalle dell'Old Trafford. Come ora il terzino della Roma, tecnicamente già un ex terzino, ha finito per espellerli tutti per essere stato troppo lenti nel restituire palla ai suoi giocatori in una partita di Coppa contro l'Hull City, e che apparentemente stavano tagliando il ritmo degli attacchi di squadra. La prossima partita di Premier li sostituì con dei nuovi. [...]

La disperata caccia alle streghe, o la semplice incapacità di accettare i propri errori, ha attaccato persino il suo parrucchiere durante la sua esperienza al Tottenham, quando si presentò nel 2020 a una partita con la testa rasata. Taglio di capelli traditore. "Mi sono addormentato e quando mi sono svegliato avevo un tale pasticcio che ho detto al parrucchiere di tagliare tutto perché spero ricrescano", disse il portoghese.

