Moratti: "Se fossi presidente dell'Inter sceglierei Spalletti e non Mourinho"

RADIO KISS KISS - L'ex presidente dell'Inter è intervenuto in una trasmissione dell'emittente radiofonica commentando la situazione di Cristiano Ronaldo, analizzando quanto sta accadendo nel Mondiale e spiegando chi sceglierebbe come allenatore tra José Mourinho e Luciano Spalletti se fosse ancora al timone dei nerazzurri.

Questa la sua risposta:

"Per stima e conoscenza, per me José rimarrebbe sempre la sicurezza. Per un aspetto di novità, però, prenderei Spalletti, per il quale nutro grande ammirazione, che sicuramente riuscirebbe a far bene. Se fossi ancora presidente dell'Inter, sceglierei sempre Spalletti".