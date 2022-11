Lucas Moura: "Mourinho? Se non lavori come vuole ti mette in panchina. La stampa ha creato un'immagine di lui totalmente diversa dalla realtà" (VIDEO)

FLOW SPORT CLUB - Lucas Moura, calciatore del Tottenham, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast Flow Sport Club. Tra i vari temi trattati, il brasiliano si è soffermato anche su José Mourinho, il quale lo ha allenato per 80 partite proprio negli Spurs. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "L'allenatore con cui mi è piaciuto di più lavorare è stato Mourinho. Ti guarda negli occhi ed è molto trasparente. A volte mi chiedeva 'Come stai?' e io gli dicevo 'Sto bene' e lui diceva 'Davvero? Perché nell'ultima partita hai giocato una m***a'. "È schietto, con lui non importa chi sei, puoi guadagnare dieci milioni a settimana, ma se non lavori ti fa sedere in panchina. La stampa crea un'immagine di lui totalmente diversa da com'è. Se sei una di quelle persone a cui non piace ascoltare alcune dure verità, non ti divertirai a lavorare con lui. Alla fine vedrai che lui aveva ragione".