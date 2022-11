L'ex agente di Belotti si scaglia contro il Gallo: "Rinnovò con il Torino senza dirmi niente. Mi deve quasi 5 milioni di euro"

TUTTOSPORT - Sergio Lancini, ex procuratore di Andrea Belotti, ha attaccato l'attaccante per il trattamento ricevuto e per la brusca conclusione del loro rapporto. Questo uno stralcio della sua intervista al quotidiano sportivo: "A fine stagione 2016- 2017, proprio mentre proponevo al calciatore e al Torino le soluzioni di cui abbiamo appena detto (il Milan era veramente arrivato ad un passo da Belotti!) che avrebbero determinato un sensibile miglioramento contrattuale, Andrea mi chiese di rivedere le condizioni del nostro rapporto. Dopo di che, improvvisamente e senza una ragione apparente, mi voltò le spalle a tal punto da non rispondermi più al telefono e non facendosi più trovare, neanche in occasione delle partite. Da quel momento, ricevetti un unico messaggio, tre mesi dopo, con cui mi chiese di non parlare più a suo nome: davvero deludente per un ragazzo che, da quando aveva 15 anni, ho trattato come un figlio e al quale ho dato pieno supporto sia sul piano personale che calcistico. Soltanto due anni dopo venni a sapere con stupore, da un’esclusiva di Tuttosport, che nell’agosto 2017 aveva rinnovato il contratto con il Toro senza dirmi nulla, nonostante fossi ancora il suo agente [...]".

Su cosa verte il contenzioso?

"Al momento pendono addirittura due giudizi: il primo riguardante il risarcimento per la revoca di fatto del mandato, che mi impedì di partecipare sia alle trattative per un eventuale trasferimento sia al rinnovo con il Torino in seguito negoziato senza il mio coinvolgimento; il secondo, invece, ha a oggetto la violazione del contratto con il quale ero stato incaricato di gestire i diritti d’immagine del giocatore, gestione dalla quale sono stato immotivatamente estromesso. Insomma, alla fine uno 'scherzo' da quasi 5 milioni, ma deciderà il giudice".