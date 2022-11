Lazio, Sarri: "Il derby? Ha un valore minore nell'economia del campionato rispetto all'importanza data dall’ambiente"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Feyenoord, valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. Il tecnico dei biancocelesti si è soffermato anche sul derby con la Roma, in programma domenica alle ore 18, "sminuendo" l'importanza di una sfida così sentita nella città: "Il derby domenica? Nell’economia del campionato ha un valore minore rispetto al senso che ha per l’ambiente. Ma non ci pensiamo".

Come ha visto Milinkovic?

“Ha una condizione emotiva come la mia, inc****to. È normale dopo un’ammonizione del genere, non c’è niente da fare. È il primo giocatore che vedo in 50 anni di calcio che ha la palla e viene ammonito”.