Appuntamento in tribunale per Andrea Agnelli e il resto dello staff dirigenziale (dimissionario) della Juventus. I magistrati della procura di Torino hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento sui conti della società bianconera. L’atto, oltre all’ormai ex presidente e al suo vice Pavel Nedved, riguarda altre undici persone.

(ansa)