Inter, Zanetti: "Dopo la sconfitta con la Roma i tifosi ci hanno chiesto di esonerare Inzaghi"

IL GIORNO - Javier Zanetti, ex calciatore e attuale vice presidente dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano. Tra i vari temi trattati, l'argentino è tornato a parlare del periodo difficile vissuto dai nerazzurri in questa prima parte di stagione, culminato proprio con la sconfitta per 1-2 contro la Roma. Zanetti ha rivelato un particolare retroscena sull'allenatore Simone Inzaghi, all'epoca a fortissimo rischio esonero. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: "L’Inter è tornata a vincere perché ha fatto l’Inter. Antonio (Conte, ndr) si è dimostrato un grande professionista, Marotta è un dirigente di cui conosciamo bene il valore. Aggiungo una cosa: quest’anno ci dicevano di mandar via Inzaghi dopo il ko con la Roma, roba da mettersi le mani nei capelli… Bisogna ragionare in maniera tranquilla: abbiamo vinto prima con Conte, poi sono arrivati altri trofei con Inzaghi. L’Inter è protagonista da 4 anni".