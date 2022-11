Frattesi: "Potevo andare via anche l'anno scorso, ma forse non ero pronto al 100%. De Rossi è un leader" (VIDEO)

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo accostato con insistenza alla Roma ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di molti argomenti, raccontandosi a 360 gradi. Il classe '99 si è lasciato scappare qualche battuta anche sulla possibilità non concretizzatasi di lasciare il Sassuolo la scorsa estate e sulla figura di Daniele De Rossi.

Queste le sue dichiarazioni:

[...]

Essere rimasto al Sassuolo ti dà più possibilità di sbagliare…

"Metabolizzando ciò che è successo, quando fai il salto devi essere pronto. Potevo andare via anche l’anno scorso, ma forse non ero pronto al 100%. Questa stagione servirà proprio a questo".

[...]

Hai sempre dimostrato una grande schiettezza nel parlare, ad esempio quando hai dichiarato di aver fatto un ritiro da schifo. Da dove nasce?

"A me piace essere sincero. Se c’è un’intervista è perché qualcuno vuole sapere qualcosa, poi penso che la verità paghi. Mi piace dire quello che penso e ciò che è successo veramente".

[...]

È stato più emozionante essere convocato in Nazionale o trovare De Rossi nello staff?

"Entrambe le cose. La convocazione è stato il coronamento di un sogno che inseguivo da tempo e trovare là Daniele è stato bello. Più che il calciatore di lui ammiro la persona: la capacità di non prendersela con un giovane se sbaglia una palla, il modo in cui dice le cose, sempre pacato e ragionato. È un leader, quando parla viene ascoltato da tutti. Da allenatore lo vedo bene, anche come motivatore".

[...]