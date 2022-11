FOTO - Ternana-Spal, presenti tifosi giallorossi con una bandiera per De Rossi: "Undici DDR"

La Spal di Daniele De Rossi affronta in trasferta nella 12esima giornata di Serie B la Ternana. Allo Stadio Liberati sono presenti anche alcuni tifosi giallorossi che hanno esposto sugli spalti una bandiera in onore dell'ex capitano della Roma, ora sulla panchina della squadra di Ferrara. "Undici DDR", recita la bandiera in cui figura anche l'iconico tatuaggio di De Rossi.