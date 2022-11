Le indiscrezioni sempre più insistenti degli ultimi tempi hanno ottenuto i crismi dell'ufficialità in mattinata, quando la Roma ha comunicato di aver raggiunto un accordo fino al 2027 per l'arrivo, da gennaio, di Ola Solbakken. L'esterno ex Bodo/Glimt, infatti, è vincolato fino al 31 dicembre con i norvegesi e solo alla scadenza potrà unirsi alla squadra di Mourinho per la seconda parte di stagione.