Foti a lezione da...Spalletti: il vice di Mourinho assente in Giappone per seguire il corso di Coverciano

Con la squadra impegnata nella tournée in Giappone, Salvatore Foti si è dedicato allo studio. Il vice allenatore di José Mourinho, infatti, non era con la Roma in questa settimana trascorsa in Oriente, un'assenza dovuta alla partecipazione al corso Uefa A di Coverciano che abilita a poter guidare tutte le squadre giovanili (Primavera inclusa), tutte le formazioni femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C.

Per aprire il corso, che si tiene contemporaneamente al Uefa Pro, c'è stata una lezione tenuta da Luciano Spalletti.