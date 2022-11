Fonseca: "Il derby di Roma è diverso. Sono più vicino al gioco di Sarri" (VIDEO)

SKY SPORT - Nei giorni scorsi l'ex tecnico giallorosso Paulo Fonseca, ora sulla panchina del Lille, ha rilasciato un'intervista all'emittente satellitare in cui ha parlato del derby di Roma in programma oggi alle 18.00. Le sue dichiarazioni:

Ci racconta perché è così speciale a Roma il derby?

"Questa rivalità tra i due club è storica. Qui (al Lille, ndr) ho vissuto in queste settimane un derby che è simile, ma il derby di Roma è diverso. Il giorno prima della partita è facile sentire il peso del derby. Dopo all'Olimpico pieno l'atmosfera è unica".

Mourinho contro Sarri: se dovesse scegliere di paragonare il suo calcio ad uno dei due, chi sceglierebbe?

"È una domanda difficile, ma è facile da capire che se parliamo di calcio ho sempre detto in passato che Sarri è uno degli allenatori che mi piace molto per il modo di giocare. Non posso dire il contrario. Sono più vicino al modo di giocare di Sarri. Ma questa non è una critica a Mourinho".

