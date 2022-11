Fiumicino: alle 13.50 sbarcherà Solbakken

Il primo rinforzo per la seconda parte di stagione della Roma sarà Ola Solbakken. L'esterno offensivo del Bodo Glimt, dopo aver disputato il secondo tempo dell'amichevole tra Norvegia e Finlandia terminata 1-1 ieri. Alle 13.50, con un volo che farà scalo a Bruxelles, atterrerà a Fiumicino il norvegese prossimo alla scadenza del contratto col Bodo/Glimt.

Per poterlo aggregare al resto della squadra pronta a partire per il Giappone, però, servirà un accordo proprio col club norvegese, titolare del tesseramento fino al prossimo 31 dicembre, e l'accordo, visti i rapporti deterioratesi nella scorsa stagione, non è semplice.

(Il Tempo)