Ferro (sottosegretaria Min. dell'Interno): "Cori antisemiti? Prendere provvedimenti"

NEW SOUND LEVEL - Wanda Ferro sottosegretaria al ministero dell'Interno intervistata dal programma Gli Inascoltabili ha parlato dei cori antisemiti allo stadio in occasione del derby capitolino, di seguito le sue parole: "Con questi cori non mi ci ritrovo, li condanno perché parto dal presupposto che qualunque forma di violenza che sia verbale o non verbale deve vedere le istituzioni lontane, distinte e distanti. Prendere provvedimenti con le autorità competenti e prendere provvedimenti che vengano compresi soprattutto dai tanti sportivi e dai tanti tifosi che non inneggiano sicuramente alla violenza e comunque alla discriminazione".