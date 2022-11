"Fairy Tales": ecco il nuovo progetto targato 16Birra

Benvenuti nel mondo delle favole! 16Birra è orgoglioso di presentare il progetto 16Birra Fairy Tales. La nuova collezione, targata 16Birra, coniuga ancora una volta birra e arte, due realtà apparentemente dissonanti. L’illustratore Fabrizio Birimbelli, in arte Pupazzaro, ha ridato vita a personaggi storici del mondo dei cartoni animati per realizzare sei etichette celebrative dedicate a giocatori che hanno lasciato un segno nel cuore dei tifosi giallorossi. Max Tonetto ha vestito i panni di Buzz Lightyear, Philippe Mexes si è trasformato in Hercules, Marco Cassetti è diventato un perfetto Robin Hood, Aldair ha preso le sembianze del Genio della Lampada, David Pizarro si è tramutato nel Grillo Parlante mentre Davide Moscardelli si è travestito da Mago Merlino. Le lattine posso essere acquistate esclusivamente in un 6pack. Parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Kim onlus che, dal 1997, difende il diritto alla cura dei bambini malati più vulnerabili, spesso provenienti da Paesi in guerra o senza strutture sanitarie adeguate. Kim si occupa, in completa gratuità, della loro accoglienza, tutela e ospedalizzazione.