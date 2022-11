Facebook, comunicato Totti Soccer School: "La famiglia Totti è proprietaria dell'intero capitale sociale della scuola calcio" (FOTO)

Riccardo Totti, fratello di Francesco, ha fatto chiarezza tramite un comunicato ufficiale sulla Totti Soccer School. Nei giorni scorsi la stampa aveva attribuito la scuola calcio a Ilary Blasi, ex moglie del Capitano, ma questa voce è stata smentita, dato che è la famiglia Totti a esserne proprietaria: "La SSD a r.I. Totti Soccer School, in persona del legale rappresentante Riccardo Totti, in relazione alle notizie apparse sulla stampa e sui siti di alcuni quotidiani nazionali, precisa che la famiglia Totti è proprietaria dell'intero capitale sociale della SSD a r.l. Totti Soccer School, che svolge la propria attività di scuola calcio nel centro Sportivo Longarina di proprietà della Longarina S.r.l. a SU, anch'essa riferibile esclusivamente alla famiglia Totti".