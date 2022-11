El Shaarawy e Belotti alla Rinascente per il Progetto Beauty Bar per la Ricerca: donati palloni e maglie (FOTO)

Stephan El Shaarawy e Andrea Belotti si sono recati alla Rinascente per supportare il Progetto Beauty Bar per la Ricerca, assieme alla FRO (Fondazione Radioterapia Oncologica). I due calciatori della Roma hanno donato alcuni palloni e delle maglie ufficiali. I due attaccanti giallorossi si sono anche intrattenuti con i tifosi presenti per scattare foto e firmare autografi.