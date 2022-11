Dybala: l'argentino nuovo Brand Ambassador del gioco di calcio Web3 Monkey League (FOTO)

Paulo Dybala è diventato ufficialmente un nuovo Brand Ambassador del gioco di calcio Web3 Monkey League. Il calciatore argentino sarà protagonista di vari eventi promozionali e, oltre a poter provare il videogame prima del lancio, avrà la sua NFT personalizzata. "Con un profondo apprezzamento per i team di gioco, eSport e campioni, sono entusiasta di collaborare con MonkeyLeague, leader nei giochi di eSport Web3. Insieme, porteremo MonkeyLeague e gli eSport Web3 alle masse", le parole della Joya. Oren Langberg, Head of Marketing & Partnerships di MonkeyLeague, ha aggiunto: "La nostra missione in MonkeyLeague è portare i giochi Web3 alle masse. Ciò avverrà in gran parte attraverso esperienze di gioco Web3 di alta qualità e super divertenti e partnership strategiche. La nostra partnership con l'AC Milan e ora con una leggenda assoluta, Paulo Dybala , sono esattamente questo. La spinta all'eccellenza di Paulo, la sua dedizione e l'atteggiamento da campione lo hanno reso una coppia perfetta come ambasciatore del nostro marchio per portare MonkeyLeague nel mondo!". Il marchio ha già collaborato con il Milan.