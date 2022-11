Dubai Globe Soccer Awards 2022: Mourinho e la Roma maschile tra i finalisti. Niente da fare per la squadra femminile (VIDEO)

Termina il primo turno di votazioni per i Dubai Globe Soccer Awards 2022, evento che andrà in scena il 17 novembre 2022 al Madinat Jumeirah Resort. Sono ben 10 milioni gli utenti che hanno espresso le proprie preferenze per quanto riguarda la prima fase e ora si è entrati nel momento clou, ovvero la votazione per i finalisti, che terminerà l'11 novembre alle ore 12.

Tra coloro rimasti ancora in gara c'è José Mourinho, in lotta per il titolo di "Miglior allenatore dell'anno". Anche la Roma maschile è tra le società candidate al premio "Miglior club dell'anno". Niente da fare, invece, per la Roma femminile, eliminata al primo turno.

(globesoccer.com)

YOUR VOTES ARE IN!⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ? THE FINALISTS in the BEST COACH OF THE YEAR category at #GlobeSoccer Awards 2022: Ancelotti, Ferreira, Gaúcho, Guardiola, Klopp, Mourinho and Pioli.

PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/4xmjxgCDE4 to select your winner. pic.twitter.com/fEZSmKXaYr

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 3, 2022