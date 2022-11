Dalla Francia: scoppia il caso Veretout. Al Mondiale perchè raccomandato

C'è anche l'ex romanista Jordan Veretout tra i convocati della Francia per il Mondiale in Qatar. Ma in patria la scelta di Deschamps ha creato malumore. Tutto nasce dopo il suo trasferimento la scorsa estate dalla Roma all'Olympique Marsiglia, trattativa gestita dalla società di consulenza e management sportivo VV Consulting, creata dall'uomo d'affari russo ed ex presidente del Monaco, Vadim Vasilyev. Con lui, lavora come "team manager", Bachir Néhar, il quale è anche magazziniere della nazionale di Deschamps e proprio per la sua presenza viene ipotizzata l'esistenza di un "conflitto d'interesse".

(lemonde.fr)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE