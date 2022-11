Calciomercato Roma, Tammy Abraham al Manchester United?

Un avvio di Serie A non male per la Roma di Josè Mourinho, alla sua seconda stagione sulla panchina romana. La squadra del portoghese gira bene, ma in questa prima fase di campionato ha vissuto momenti di alti e bassi, caratterizzata da importanti successi, come la vittoria in casa dell’Inter di Simone Inzaghi e momenti negativi come la sconfitta contro l’Udinese e gli infortuni di Dybala. Quest’ultimi sono molto preoccupanti, in quanto senza di lui la formazione fatica a trovare il giusto passo e la rete, complice l’astinenza di Tammy Abraham che invece lo scorso anno più volte è stato decisivo. Proprio il forte attaccante inglese è finito al centro dell’attenzione dei media britannici, con molte testate famose che hanno riportato la notizia di un suo trasferimento al Manchester United. Una news certamente importante è che mette in bilico la sua presenza a Trigoria il prossimo anno. Certamente se fosse vero verrà presentata una offerta questa estate e poi si tratterà, operazione non facile come giocare al casino online, e che proprio come quest’ultimo sarà emozionante e adrenalinico.

Ten Hag chiama a gran voce Abraham

Dal Regno Unito le voci si fanno sempre più insistenti. Non si fa altro che parlare sui quotidiani sportivi del possibile approdo di Abraham al Manchester United. Il club inglese ha vissuto un momento difficile a inizio stagione con una crisi di risultati che ha subito gettato ombre sulla gestione della dirigenza. Come se non bastasse si è messa in mezzo la questione Cristiano Ronaldo che tutt’ora tiene banco e che molto probabilmente vedrà il portoghese partire verso nuove mete, magari quelle che parteciperanno alla Champions League. Questo però è un altro discorso. Quello che conta adesso è che l’attaccante della Roma, appena due gol in Serie A, è molto voluto dal tecnico Ten Hag che lo considera adatto al suo gioco e che può fare la differenza in quel di Manchester.

Secondo i tabloid il giocatore inglese potrebbe avere presto un’offerta di trasferimento per questa estate, con l’attaccante disposto a fare le valigie e tornare in Premier League. Al momento l’offerta del giocatore dovrebbe superare quella del Chelsea che ha un diritto di ricompra. Certamente Abraham non ha mai nascosto di voler tornare in patria, ma chissà che la crisi a Roma non lo spinga già questa estate a dire addio alla Capitale.

L’attaccante non ci pensa, testa al Mondiale e…alla Roma!

Nell’anno del Mondiale in Qatar (che prenderà il via tra poche settimane) un’astinenza del genere non ci voleva. L’inglese ha segnato solamente due gol in questa prima parte di Serie A. Nonostante sia sicuro di partire per il Qatar, Abraham vuole dimostrare di essere in forma e decisivo. Per questo motivo sta continuando a lavorare duramente per raggiungere una buona forma fisica e ritornare a segnare come lo scorso anno.

Per questo motivo sta allontanando tutte le notizie di mercato, così da non condizionare il suo rendimento e far gioie la piazza giallorossa e successivamente la sua nazione la Mondiale. Il mercato è un discorso che si rinvierà a fine stagione, sperando di portare a casa tutti gli obiettivi prefissati.