Amazon: inaugurato con la collezione natalizia il nuovo 'As Roma brand store'

Apre su Amazon il nuovo 'AS Roma brand store', uno spazio dedicato sulla popolare piattaforma di acquisti online che sarà interamente dedicato al club giallorosso. E per inaugurare l'iniziativa, la Roma ha presentato la collezione con maglioni a tema giallorosso in pieno stile natalizio.

?❤️ Su Amazon arriva il nuovo #ASRoma Brand Store! E c’è già una sorpresa: la nostra nuova collezione natalizia! ?? Acquista ora! ?️ https://t.co/Gn0aIfKF3I pic.twitter.com/Tqcg7a8vH0 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 23, 2022