Zarate: "Lazio-Inter del 2010? I tifosi ci dissero di stare fermi per perdere"

OLÉ.COM - Mauro Zarate, ex attaccante della Lazio, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al sito argentino. Tra i vari temi trattati, il calciatore è ritornato su Lazio-Inter del 2010, anno in cui la Roma poteva vincere lo scudetto anche grazie a un'eventuale battuta d'arresto dei nerazzurri contro i biancocelesti. Il match terminò con il punteggio di 0-2 per l'Inter, all'epoca allenata da Mourinho. Le sue dichiarazioni: "È stato bello che il River sia andato per vincere sul campo del Racing e l'Independiente sul campo del Boca. Sono rimasto sorpreso. A me è successo nella Lazio, c'era la Roma che poteva vincere il campionato, abbiamo giocato contro l'Inter che lottava per il titolo. C'era un po' di tensione tra i ragazzi, io entravo in area e non sapevo cosa fare. I tifosi sono arrivati e ci hanno detto: 'Ragazzi, state fermi'. Eravamo tranquilli perché la prima volta che siamo stati fermi abbiamo subito un gol e i tifosi hanno esposto uno striscione".

