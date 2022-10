VIDEO - Mourinho tira su il morale di un tifoso nerazzurro ricordando Inter-Barcellona: "L'ultima volta che vennero qui, persero 3-1"

Tenero siparietto, dopo Inter-Roma, tra Josè Mourinho e un tifoso nerazzurro. Il portoghese, dopo aver chiesto al ragazzo come stesse dopo la sconfitta, ha provato a tirar su il morale del tifoso ricordandogli la storica vittoria del 2010 contro il Barcellona proprio in previsione della sfida che attenderà i nerazzurri il prossimo martedì: "L'ultima volta che il Barça venne a San Siro, persero 3-1. In bocca al lupo per martedì". Il tifoso ha poi chiesto allo Special One una maglia di Paulo Dybala, con la promessa da parte del tecnico di fargliela recapitare.