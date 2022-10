VIDEO - De Rossi cuore giallorosso: "Ringrazio i miei tifosi di una vita che non smettono mai di dimostrarmi un amore che è reciproco"

Daniele De Rossi si è presentato questo pomeriggio in conferenza stampa da nuovo allenatore della Spal. L'ex centrocampista ha voluto ringraziare anche per i messaggi di affetto e stima ricevuti in queste ore, tra cui quelli dei tanti tifosi giallorossi, che l'ex capitano non dimentica: "Un ringraziamento ai miei tifosi di una vita che non smettono mai di dimostrarmi un amore, che è reciproco"

