Totti: "Molto contento che abbia segnato Volpato. Felice per lui e per la vittoria della Roma"

La Roma ha vinto 1-3 in casa dell'Hellas Verona e tra i protagonisti della partita c'è sicuramente Cristian Volpato, autore del gol del momentaneo 1-2 e dell'assist per El Shaarawy per il definitivo 1-3. Poco prima dell'inizio della finale di Supercoppa di calcio a 8 all'Orange Football Club, Francesco Totti, agente del classe 2003, ha espresso tutta la sua gioia per il risultato e il gol del suo assistito: "Sono molto contento che abbia segnato. Felice per lui e per la vittoria della Roma a Verona".

(corrieredellosport.it)

