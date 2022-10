Tommasi: "La Roma sta dimostrando di poter lottare per le prime posizioni fino alla fine"

DAZN - Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma ed attuale sindaco di Verona, ha parlato ai microfoni della piattaforma streaming al termine della partita tra Hellas Verona e Udinese, terminata con il punteggio di 1-2 in favore dei friulani. Tra i vari temi trattati, l'ex calciatore si è soffermato anche sulla stagione dei giallorossi. Le sue dichiarazioni.

Dove può arrivare la Roma?

"L'inizio di campionato è condizionato dal fatto che si è partiti presto e dai tanti impegni, motivo per cui la Serie A deve ancora trovare un equilibrio. La Roma sta dimostrando, e lo aveva già fatto anche nella fase finale della passata stagione, di poter ambire a rimanere nelle posizioni più alte, soprattutto qualora trovasse continuità. Sappiamo che allenatore ha e che quando è da tanto tempo in una squadra è in grado di trasmettere la sua voglia di vincere e la sua mentalità. I risultati si stanno vedendo. La qualità e la quantità di giocatori fanno la differenza alla lunga. Vedremo cosa succederà con gli impegni di coppa e con il Mondiale. La Roma merita di stare lì e può rimanere nelle prime posizioni fino alla fine".