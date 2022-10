Tommasi: "Hellas Verona-Roma? Spero che i punti vadano a chi ne ha più bisogno"

CORRIERE DI VERONA - Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma ed attuale sindaco della città di Verona, ha rilasciato un'intervista al quotidiano a pochi giorni dalla sfida tra Hellas Verona e Roma, in programma lunedì 31 ottobre alle ore 18:30. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "La Roma ha qualità e prospettive. Lo scudetto può arrivare con la giusta pazienza, imparando, migliorando. Mourinho in amministrazione comunale? Sarebbe il direttore generale, non un politico. Uno come lui deve essere libero di muoversi, organizzare, decidere. Mi auguro comunque che lunedì i punti vadano a chi ne ha più bisogno".