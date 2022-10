Stadio Roma, Bonessio (Pres. comm. Sport): "Progetto all'esame dell'amministrazione comunale"

Il progetto dello stadio di Pietralata presentato dall'As Roma «è all'esame dell'amministrazione comunale». Lo ha detto il presidente della commissione Sport, Ferdinando Bonessio, a margine della riunione congiunta di oggi con la commissione Urbanistica sulla costruzione del nuovo stadio della Roma alla presenza dell'assessore Maurizio Veloccia. Lo comunica Bonessio in una nota. «Dopo averne preso visione la stessa società calcistica sin da ora si è detta aperta a valutare possibili migliorie che saranno indicate e suggerite - ha spiegato -. Successivamente si svolgerà la conferenza dei servizi con l'espressione dei pareri da parte dei singoli uffici, poi il confronto generale sia per la definizione delle opportune procedure circa la proprietà e la disponibilità immobiliare dei terreni sia per valutare la sostenibilità ambientale, archeologica, la trasportistica e il tema della sicurezza. Servirà un approccio multilaterale - ha sottolineato - affinchè si possa realizzare una struttura efficace ed efficiente che rappresenti un valore aggiunto per la città e che si preannuncia essere una grande opera sportiva polivalente. Per ciò che attiene in modo particolare la viabilità - ha aggiunto - vigilerò affinchè la struttura venga inserita in un circuito di mobilità sostenibile e ciclabile».

«Grazie al lavoro sinergico di tutti i suoi componenti la commissione Sport - ha proseguito Bonessio - seguirà con la massima attenzione l'evoluzione e il rispetto delle procedure per dare un contributo fattivo e puntuale alla realizzazione di un progetto dall'alto valore sociale a servizio del territorio. La commissione si è conclusa con la totale disponibilità per il futuro a garantire come sempre oltre alla trasparenza delle riunioni anche la più ampia partecipazione di cittadini, associazioni, comitati e mass media».

(Nova)