Spal, Tacopina: "De Rossi leader nato. Anche quando giocava era un allenatore in campo"

Inizia sulla panchina della Spal, in Serie B, l'avventura di Daniele De Rossi come allenatore. Dell'ex centrocampista e capitano della Roma ha parlato il presidente del club di Ferrara Joe Tacopina, che ha anche un passato in giallorosso: "Daniele è un leader nato - le sue dichiarazioni al sito sportivo -. Sono legato a lui da tredici anni. Quando eravamo insieme alla Roma ho visto in lui un insieme unico di qualità di leadership. Quando giocava ancora, era come avere un allenatore in campo".

(romapress.net)

