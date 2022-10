Spal, De Rossi alla vigilia del debutto con il Cittadella: "Voglio una squadra che sia artefice del proprio destino" (VIDEO)

Prima conferenza stampa di vigilia per Daniele De Rossi che in settimana è diventato l'allenatore della Spal. Domani la squadra biancoazzurra sarà ospite del Cittadella, queste le parole di De Rossi: "Quello che cerco di trasmettere e che vorrei riuscire a vedere, sicuramente non con tre giorni di lavoro, è una squadra che deve essere artefice del proprio destino e non subisca gli avversari".

Mister #DeRossi: "Quello che cerco di trasmettere e che vorrei riuscire a vedere, sicuramente non con tre giorni di lavoro, è una squadra che deve essere artefice del proprio destino e non subisca gli avversari"

?La conferenza: https://t.co/Hs8LRP7NZS#ForzaSPAL #ALLASPAL pic.twitter.com/gwPYKa1tls — SPAL (@spalferrara) October 14, 2022