Smalling, il «centravanti» aggiunto

In attesa dei gol degli attaccanti che non arrivano, Mourinho si può consolare con quelli di Chris Smalling: con la rete realizzata contro il Lecce, l’inglese è salito a tre gol in stagione ed è il secondo marcatore alle spalle di Dybala (7). Il difensore giallorosso, contando anche le coppe, ha segnato quanto Abraham (2) e Belotti (1) messi insieme.



In carriera Smalling ha realizzato 28 reti in oltre 450 presenze con i club, con la Roma ha alzato la media con 10 gol in 108 partite. Quest’anno è stato decisivo nelle 3 vittorie contro Cremonese, Inter e Lecce. Inoltre, con 1006 minuti giocati l’inglese è il secondo romanista più utilizzato dietro a Ibanez (1035) e davanti a Rui Patricio (990). (1035) e davanti a(990). (Corsera)