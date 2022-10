Serie B, Cittadella-Spal: De Rossi parte dal 3-4-1-2 al debutto in panchina (FOTO)

DA CITTADELLA MDR - Dallo Stadio Tombolato inizia la carriera da allenatore di Daniele De Rossi: l'ex capitano della Roma debutta sulla panchina della Spal, subentrato in settimana dopo l'esonero di Roberto Venturato, affrontando il Cittadella in trasferta nella 9a giornata di Serie B. De Rossi, in panchina con completo scuro e senza cravatta, schiera un 3-4-1-2: Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Proia, Esposito, Tripaldelli; Maistro; La Mantia, Moncini.

? in realtà 3412 con Maistro leggermente più dietro La Mantia e Moncini — mdr (@MatteoDeRose) October 15, 2022