Dopo gli anticipi di ieri, la dodicesima giornata di campionato prosegue con la vittoria dell'Atalanta allo stadio Castellani nel lunch match: i nerazzurri si impongono per 2-0 sull'Empoli. Un gol per tempo per gli uomini di Gasperini: Hateboer al 32' e Lookman al 59'. Con questo successo l'Atalanta si porta a quota 27 punti in classifica, a -5 dal Napoli capolista. L'Empoli resta a 11.