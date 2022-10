Roma-Napoli: steward allontanato per una foto con Osimhen. Non presterà più servizio nelle gare dei giallorossi (FOTO)

Un episodio spiacevole si è consumato al termine di Roma-Napoli, quando un giovane steward non è riuscito a trattenere il desiderio di una foto con Osimhen che poco prima aveva deciso proprio la sfida dell'Olimpico.

Come raccontato su Twitter dal giornalista Oma Akatugba il ragazzo è stato subito ripreso da una signora che si suppone fosse una direttrice degli steward chiedendogli di togliersi la pettorina da steward, riconsegnarla e andarsene. A quel punto è intervenuto lo stesso Osimhen che poi si è rivolto al ragazzo chiedendogli quanto guadagnasse dall'incarico e che avrebbe trovato una soluzione e che lo avrebbe contattato presto.

So while waiting for Victor After the match at this location where only friends, family and close confidants and agents are allowed to access, I saw this lad who worked as one of the stewards. He asked who I was waiting for, I said Victor Osimhen. He said oh, he is my idol,

— Oma Akatugba (@omaakatugba) October 25, 2022