Pellegrini: nessuna ecografia per il centrocampista. Sovraccarico al flessore ma ci sarà per HJK-Roma

Lorenzo Pellegrini sarà con la squadra anche per la trasferta di Europa League ad Helsinki giovedì prossimo. Oggi, infatti, il numero 7 della Roma non ha svolto alcuna ecografia, centrocampista sta gestendo il sovraccarico al flessore di cui ha parlato Mourinho al termine della gara col Napoli. Domani il giocatore sarà regolarmente in campo per la rifinitura e pronto a mettersi a disposizione del tecnico.

