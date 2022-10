Pellegrini c’è ma si decide tutto oggi

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La partita più importante è sempre la prossima. È questo il mantra che potrebbe portare Mourinho a limitare il turnover contro il Lecce, nonostante la gara di Europa League in programma giovedì prossimo in casa del Betis. Dopo 4 sconfitte incassate tra campionato e coppa infatti la Roma non può più permettersi di sbagliare, per questo lo Special One sta pensando seriamente di mandare in campo la miglior squadra possibile. Se Lorenzo Pellegrini, che ieri ha svolto la seduta di rifinitura in gruppo, dovesse dare la sua disponibilità a giocare, potrebbe anche iniziare il match di stasera tra i titolari. Davanti a Rui Patricio dunque ci saranno ancora Mancini, Smalling e Ibanez. A destra sarà Zalewski a sostituire gli infortunati Celik e Karsdorp mentre sulla fascia opposta è pronta la staffetta Spinazzola-El Shaarawy, con il Faraone pronto ad entrare a gara in corso. I dubbi sulla coppia in mediana e l'attacco invece saranno sciolti soltanto oggi dopo aver testato le condizioni di Pellegrini, che sembra comunque destinato a scendere in campo. Dalla disponibilità del numero 7 dipendono le scelte di Mou, che ieri non ha provato un solo undici titolare in allenamento. Il capitano potrebbe prendere il posto di Matic in mediana: in quel caso davanti giocherebbero Zaniolo, Dybala e uno tra Belotti e Abraham. Se invece Pellegrini dovesse essere schiarato in attacco, a rischiare il posto sarebbe l'inglese