Panucci: "Roma-Napoli? Grande partita difensiva dei giallorossi, poi Osimhen si è inventato la giocata"

RADIO CRC - Christian Panucci, ex difensore della Roma, è intervenuto come ospite durante la trasmissione "Si gonfia la rete" ed ha analizzato il match di ieri contro il Napoli, terminato 0-1 in favore dei partenopei grazie alla rete di Osimhen. Queste le sue dichiarazioni all'emittente radiofonica.

Su Spalletti.

"In certi versi lo trovo sempre uguale, ha dieci anni in più di esperienza e questo è importante. Il Napoli gioca bene come giocava la Roma quando c’ero io. Non vincemmo lo scudetto perché c’era un’Inter forte e arrivavamo sempre secondi, ma avevamo un bel gioco".

Su Roma-Napoli.

"Per il Napoli quella di ieri è stata una vittoria che è tra quelle importanti per vincere il campionato. La Roma ha fatto una grande partita difensiva, poi c’è stata la giocata di Osimhen, ma le partite si vincono anche così, con i singoli".